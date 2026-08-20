A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense terá regras mais rigorosas para conter a cera, a perda de tempo e as reclamações contra a arbitragem na edição deste ano.\nO pacote composto por seis novas diretrizes foi anunciado pelo presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol do Tocantins (CEAF-TO), Adriano de Carvalho.\nComo base do Palmeiras ajudou Abel em classificação para ganhar bônus dobrado\nContra a Ponte Preta, Vila Nova aplica maior goleada da história do clube na Série B\nFlamengo elimina Cruzeiro em jogo com golaços e avança às quartas da Libertadores\nSegundo a entidade, as alterações têm como objetivo aumentar o tempo de bola rolando, combater o antijogo e exigir maior respeito às decisões tomadas em campo, alinhando a competição estadual às normas nacionais de conduta esportiva.