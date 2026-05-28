De volta aos gramados em 19 abril após cirurgia no tendão de Aquiles realizada em janeiro, Saúl ainda não se sente plenamente recuperado no Flamengo. Cerca de 20 dias após entrevista a um veículo espanhol, o meia voltou a afirmar que segue com dores no calcanhar esquerdo operado.\nAPOSTA EM PAUSA DA COPA PARA VOLTAR 'ZERADO'\nA primeira vez em que Saúl revelou que continua com incômodo foi para o "ABC Sevilla", da Espanha, em 7 de maio. Na última quarta-feira, após a vitória sobre o Cusco por 3 a 0, onde foi titular, voltou a dizer que ainda não se sente 100%.\nSim, ainda sim (sente dores), mas é uma coisa normal. A verdade é que, desde que estou de volta à equipe, posso jogar pouco tempo, não se treina bem e não me adapto. Necessito fazer um trabalho agora nas férias e na pré-temporada, e espero que, na volta, já possa encontrar meu melhor nívelSaúl, após vitória sobre o Cusco