SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu oitavo clássico na temporada, o Santos conseguiu neste domingo (30) sua primeira vitória contra os principais rivais da capital paulista. Em Itaquera, superou o Corinthians com um gol de Christian Oliva, ainda no primeiro tempo, quando o placar de 1 a 0 foi definido.Até o embate deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Santos havia disputado sete clássicos com os rivais da capital, sem obter nenhuma vitória, com quatro empates e três derrotas.Como visitante, teve um empate e duas derrotas diante do Palmeiras e outro revés diante do São Paulo. Na Vila, empatou uma vez com o time tricolor e duas vezes com o Corinthians.O empate por 1 a 1, no dia 15 de março, no primeiro turno do Nacional, foi o único dos sete clássicos disputados por Neymar na temporada. Desde que retornou ao Santos, ele só esteve em três dos 15 confrontos contra os maiores rivais do clube no período.Presente na Neo Química Arena desta vez, o camisa 10 teve participação decisiva no desfecho do jogo. Após cobrar uma falta que fez a bola acertar a trave, a sobra se apresentou para Christian Oliva mandar para o fundo da rede, aos 33 minutos da etapa inicial.Além de quebrar o jejum em grandes encontros, o resultado evitou que uma combinação de resultados pudesse levar o time da Vila para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, com 29 pontos, o elenco comandado por Cuca ganha um respiro na competição, com quatro pontos de vantagem para o Internacional, que abre a parte vermelha da tabela.O Corinthians, por sua vez, estacionado nos 32 pontos, completou seu terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileiro. Depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, perdeu para Coritiba e Cruzeiro antes de ser superado no clássico.Na próxima rodada, o Santos encara o Internacional no domingo (6). O Corinthians, por sua vez, enfrenta o a Chapecoense.FICHA TÉCNICACorinthians 0X1 SantosCampeonato Brasileiro - 25ª rodadaData e horário: 30/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Público: 47.496Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Cartão Amarelo: Gabriel Paulista, Raniele e Garro (COR); Willian Arão, Barreal e Lucas Veríssimo (SAN)Gols: Oliva (32'/1T, 0-1),CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Pedro Raul, 18'/2ºT), Raniele (Matheus Pereira, 38'/2ºT) e Garro; Kaio César, Memphis Depay e Dieguinho. Técnico: Fernando Diniz Técnico: Dorival Junior.SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva, 23'/1ºT), Gabriel Bontempo (Rony, 20'/2ºT) e Barreal (Davizinho, 26'/2ºT) ; Neymar e Gabigol (Rollheriser, 26'/2ºT) . Técnico: Cuca.