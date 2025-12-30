A segunda edição da corrida São Silvestre no Coração do Brasil será realizada nesta quarta-feira (31), Em Palmas. Os interessados devem acessar este site. A largada será na Praça dos Girassóis em frente ao Memorial Coluna Prestes em Palmas. A largada está prevista para às 5h45, com três percursos disponíveis\nAs opções da corrida são: 5, 10 e 15 km ou de acordo com a capacidade do participante. A trajetória inicia na Praça dos Girassóis, segue pela Av. JK, Av. NS-15, vai até a Av. LO-11, depois Av. Teotônio Segurado, retornando à Praça dos Girassóis, ponto de partida e chegada.\n*Valentina Moreno é integrante do programa de estágio entre Grupo Jaime Câmara e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Edson Reis