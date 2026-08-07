O São José anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), oito reforços para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense. Os nomes foram apresentados durante reunião promovida pelo novo gestor do clube, Murilo Castriola, em Palmas.\nOs reforços contratados são: o goleiro Jefferson, os zagueiros Willian Goiano e Dedé, o lateral-direito Marcinho, o lateral-esquerdo Hércules, o volante Kevin e os atacantes Hitalo e Thalyson Coimbra.\nQuartas da Copa do Brasil têm sete campeões e um vice na briga por premiação milionária\nVila Nova vive jejum de seis jogos sem gols de centroavantes\nMozart aproveitou semanas livres no Goiás para treinar defesa e quer time eficiente no ataque\nDe acordo com Murilo Castriola, novos nomes deverão ser anunciados nos próximos dias, após a formalização dos contratos. Além disso, o elenco contará com a chegada de sete atletas oriundos das categorias de base do clube, vindos do Rio de Janeiro.