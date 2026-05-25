O atacante Roni, natural de Aurora do Tocantins, ostenta um feito histórico: é o único jogador do estado a vestir a camisa da Seleção Brasileira principal. A trajetória do tocantinense com a Amarelinha ocorreu em 1999, quando ele participou de cinco partidas oficiais, divididas entre amistosos preparatórios contra a Holanda e a disputa da Copa das Confederações daquele ano.\nRevelado pelas categorias de base do Vila Nova, Roni ganhou projeção nacional no Fluminense. Pelo clube carioca, foi um dos pilares na conquista da Série C de 1999, desempenho que selou sua convocação para a Seleção. Em junho daquele ano, ele estreou nos dois amistosos contra a Holanda, somando pouco mais de 30 minutos em campo nas duas oportunidades.\nMarca Neymar atrai menos grandes anunciantes na Copa 2026\nKimi Antonelli vence no Canadá e emenda quarta vitória seguida na F1