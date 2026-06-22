Ronaldinho Gaúcho colocou um clube da terceira divisão italiana no centro das atenções do futebol internacional. O anúncio de que o brasileiro será vinculado ao Ravenna mobilizou veículos de imprensa na Itália e gerou expectativa sobre um possível retorno aos gramados aos 46 anos.\nDA EUFORIA À DÚVIDA: A REPERCUSSÃO NA ITÁLIA\nA notícia teve repercussão imediata e surgiu em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026. O impacto do anúncio, porém, veio acompanhado de dúvidas sobre qual será exatamente o papel de Ronaldinho no projeto do clube italiano.\nAraguaína terá de superar retrospecto negativo no Amazonas para avançar na Série D\nMessi marca dois contra a Áustria, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina\nDisputa por classificação na Copa do Mundo movimenta esta terça-feira; onde assistir ao vivo