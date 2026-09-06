No empate de 2 a 2 do Atlético-GO em Caxias do Sul (RS), contra o Juventude, na noite deste sábado (5), o técnico Roger Silva voltou a usar os jogadores do banco de reservas para buscar a igualdade fora de casa, no Alfredo Jaconi. O treinador do Dragão afirma que a equipe terá o "mesmo comportamento" para buscar vitórias e, dependendo dos outros resultados, entrar no G6 da Série B.\nRoger Silva lançou no jogo, a partir do intervalo, o zagueiro Tito, o volante Netinho e o trio de ataque formado por Bruno José, João Pedro e Gustavo Maia. Aos 43 minutos do segundo tempo, o português João Pedro empatou. O Dragão chega a 40 pontos e terá mais duas partidas em casa, contra o Ceará (quarta-feira, dia 9) e Criciúma (domingo).\nO clube está em 7º lugar (40 pontos), encostado no CRB (42 pontos). "A equipe vai se lançar para buscar o resultado. Nos precisamos nos impor", anunciou o técnico.