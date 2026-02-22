A tarde deste domingo (22) movimentou o futebol tocantinense com resultados que mexeram diretamente na briga pelo G4 e pela sobrevivência na elite. Enquanto o União Araguainense fez o dever de casa, o duelo em Angico terminou em tumulto e intervenção policial.\nUnião Araguainense 2 x 0 Guaraí\nNo Estádio Mirandão, em Araguaína, o União confirmou o favoritismo e venceu o Guaraí por 2 a 0. O placar foi construído ainda na primeira etapa. William Gaúcho abriu o marcador aos 15 minutos. Aos 28, após assistência de Talisca, Jadson ampliou para os donos da casa.\nO Guaraí teve a oportunidade de diminuir aos 39 minutos em cobrança de pênalti, mas Kelvin Ribeiro parou na defesa do goleiro do União. Com a vitória, o União chega aos 10 pontos e assume a vice liderança e ganhando fôlego na briga pela classificação. Já o Guaraí está rebaixado com apenas 2 pontos.