Condenado a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro, Robson de Souza, o Robinho, 41, foi transferido nesta segunda-feira (17) para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo.\nDesde março do ano passado, ele cumpria sua pena na Penitenciária 2 de Tremembé, famosa por abrigar condenados em casos de grande repercussão.\nA unidade prisional, no entanto, passará por uma mudança em sua administração e abrigará somente detentos em regime semiaberto. A maioria daqueles que cumprem sentenças em regime fechado será realocada para a cidade de Potim.\nEm nota, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou a transferência, mas informou que a mudança foi feita a partir de um pedido da defesa de Robinho.\nRecentemente, o ex-jogador havia tido negado um pedido que fez à Justiça, por meio de seus advogados, para ser colocado em outro presídio. A intenção era buscar um lugar em que ele pudesse ter contato maior com seus familiares.