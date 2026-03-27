O Campeonato Tocantinense 2026 caminha para sua definição. Tocantinópolis e União disputam o troféu da 34ª edição do Estadual nos dias 2 e 5 de abril. Por ter feito a melhor campanha na fase anterior, o Verdão do Norte decidirá o título em seus domínios, no Estádio Ribeirão. Com a confirmação do local, o palco esportivo se isola como o recordista de finais na história do futebol profissional do estado.\nDesde a profissionalização do futebol no Tocantins, em 1993, o Ribeirão foi sede de decisões em nove oportunidades. O domínio do estádio começou a se acentuar a partir de 2012 — de lá para cá, foram oito finais recebidas. O Estádio Nilton Santos, em Palmas, ocupa a segunda posição no ranking, com sete finais no currículo.\nUnião e Tocantinópolis decidem o Tocantinense 2026 em final que repete decisão de 2024