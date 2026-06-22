Retrospecto não ganha jogo, mas pode acender uma luzinha vermelha para quem acredita que camisa pesa.\nAssim, não custa levantar os dados de quem tem um passado melhor nos confrontos diretos entre os três países que podem enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.\nAinda é preciso saber se realmente a seleção brasileira ficará em primeiro ou segundo do Grupo C. Confirmando isso, enfrentará, respectivamente, o segundo ou primeiro do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia na disputa.\nSensação da Copa, Cabo Verde pode se classificar sem vencer nenhum jogo\nMbappé marca 16º gol nas Copas em jogo interrompido por tempestade nos EUA\nRonaldinho Gaúcho leva time da Série C italiana aos holofotes, mas papel é incerto\nDetalhe: caso avance em terceiro, o Brasil vai ter que esperar a definição geral e corre o risco até de pegar uma Alemanha.