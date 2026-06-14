O início da estreia brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi tudo o que o técnico Carlo Ancelotti não queria: nervosismo, erros e domínio total de Marrocos no estádio MetLife, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Mesmo assim, o duelo terminou empatado por 1 a 1.\nApós o péssimo começo, no qual levou bonito gol de Saibari e poderia ter levado mais, a equipe conseguiu equilibrar as ações e igualou o marcador ainda no primeiro tempo, em jogada característica de Vinicius Junior pela esquerda. Outro belo gol.\nApós perder muitas chances, a formação marroquina diminuiu o ritmo depois do intervalo, e a seleção brasileira melhorou um pouco com algumas de suas substituições -entraram Danilo e Fabinho, depois Luiz Henrique, Matheus Cunha e Danilo Santos. Mas o placar não voltou a ser movimentado.