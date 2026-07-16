A final da Copa do Mundo está definida: Argentina e Espanha vão se enfrentar no próximo domingo (19), no estádio Metlife, em Nova Jersey (EUA), a partir das 16 horas (de Brasília), para definir qual será a seleção campeã mundial em 2026. A albiceleste busca o tetra, enquanto os espanhóis querem o bicampeonato.\nA Espanha já havia garantido sua vaga na final na terça-feira (14) depois de dominar e vencer a França por 2 a 0. Restava definir o adversário, que saiu nesta quarta-feira (15). Em jogo com a cara e estilo da Argentina, a albiceleste mostrou garra e poder de reação para vencer a Inglaterra por 2 a 1, com mais uma virada nesta Copa, e avançar à decisão.\nA Argentina mostrou mais uma vez o motivo de ser a atual campeã da Copa e de ter um dos jogos mais resilientes na atual edição do Mundial.Mais uma vez, a Argentina encarou dificuldades neste Mundial e precisou se superar em campo, mas contou com ajuda da própria Inglaterra, para avançar à sétima final de Copa do Mundo - ultrapassou o Brasil, que tem seis participações nas finais do torneio.