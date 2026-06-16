A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, terá sua primeira árbitra na partida entre República Tcheca e África do Sul, na quinta-feira (18).\nA americana Tori Penso comandará um trio de arbitragem formado pelas assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.\nO jogo, que será disputado às 13h, terá transmissão da CazéTV.\nSerá a segunda vez na história das Copas do Mundo que uma equipe de arbitragem formada apenas por mulheres comandará uma partida.\nNeymar não treina e deve seguir fora da seleção contra o Haiti; trio titular também desfalca atividade\nAraguaína tem o 2º melhor ataque do Brasileirão em 2026 e iguala Flamengo e Botafogo\nAtacante deixa o Vila Nova e é anunciado por clube da Tailândia\nO trio composto por Stéphanie Frappart, Neuza Back e Karen Díaz atuou em Alemanha 4 a 2 Costa Rica, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.