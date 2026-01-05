O Batalhão, único representante do Tocantins na Copa São Paulo, estreia no torneio nesta segunda-feira (5) contra o Remo. A equipe tocantinense integra o Grupo 27, com sede em Barueri, ao lado de Palmeiras e Monte Roraima-RR.\nA partida será comandada pelo árbitro Renan Júnior da Silva Francisco. As equipes se enfrentam no Estádio Orlando Batista Novelli, em Barueri.\nCalendário esportivo de 2026 tem Copa do Mundo e início antecipado do Brasileirão\nArrascaeta supera Messi e é eleito 'Rei da América'; Gabi Zanotti leva prêmio no feminino\nNeymar renova com o Santos até o fim de 2026\nO Batalhão relacionou 20 jogadores para a disputa do torneio. A equipe, que ficou com o vice-campeonato do Estadual Sub-20, só garantiu a participação após o campeão Tocantinópolis desistir da disputa.\nSão 128 equipes na competição, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata. A competição começou no dia 2.