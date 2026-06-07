Cortado a menos de uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o lateral direito Wesley está longe de ser uma exceção nos tristes casos de atletas que precisam deixar a delegação às vésperas do tão aguardado torneio quadrienal da Fifa (Federação Internacional de Futebol).\nNeste domingo (7), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação de Éderson para o lugar do lateral lesionado.\nRelembre abaixo alguns dos principais casos recentes de jogadores que perderam a chance de disputar o Mundial por conta de lesões de última hora.\n1994 - RICARDO GOMES\nUm dos titulares da zaga de Carlos Alberto Parreira, Ricardo Gomes sofreu um estiramento muscular na reta final de preparação, sendo substituído por Ronaldão. Márcio Santos acabou assumindo a vaga em campo.\nNa estreia no Mundial dos EUA contra a Rússia, Ricardo Rocha sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e não voltou a entrar em campo, embora tenha permanecido com o grupo. Aldair assumiu seu lugar no time.