A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense começa a ganhar corpo. Com início previsto para o dia 5 de setembro, o torneio já conta com sete clubes confirmados na busca pelo acesso à elite do futebol estadual: Paraíso, Taquarussu, Araguaia, União de Palmas, Interporto, Guaraí e São José.\nConfira, abaixo, como foram as últimas participações de cada equipe nas competições organizadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).\nApostas de Ancelotti para 2030 buscam consolidação na Europa\nApós forte reação negativa, Fifa desiste de abertura ao capital privado; Uefa diz que perdeu confiança em Infantino\nDe 15 anos a quedas recentes: veja o tempo de jejum dos clubes na elite tocantinense\nParaíso\nO Paraíso esteve presente na última edição da Segunda Divisão. Na ocasião, a equipe avançou às quartas de final após encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B. No mata-mata, o clube foi eliminado pelo Alvorada — após perder a ida por 2 a 0, o empate por 2 a 2 na volta foi insuficiente para garantir a classificação.