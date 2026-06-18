Real Madrid estuda uma proposta milionária para tirar Michael Olise, do Bayern de Munique.\nO presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já havia falado em uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions. "Vamos apresentar uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions League", disse no programa "Horizonte".\nO jornal espanhol Marca afirma que o alvo principal é Olise e que o Real avalia subir a proposta. A publicação diz que o time merengue pode passar dos 200 milhões de euros na proposta, com teto perto de 220 milhões, para tentar convencer os alemães.\n'É algo difícil de explicar', diz Scaloni sobre desempenho de Messi na Copa\nFlamengo terá amistosos com River Plate, Benfica e time suíço durante a Copa\nMirandão é liberado e terá público em jogo decisivo do Araguaína na Série D