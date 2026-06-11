O Real Madrid anunciou José Mourinho como novo técnico até 30 de junho de 2029.\nO clube merengue pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,9 milhões na cotação atual) para tirar o treinador de 63 anos do Benfica.\nTécnico do Goiás diz que goleada para o Novorizontino foi "inadmissível" e fala em "elevar o tom da cobrança"\nQuem é o árbitro brasileiro que irá apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 e faz sucesso nas redes\nManchester United oficializa saída de Casemiro após quatro temporadas\nFlorentino Pérez foi proclamado presidente do Real Madrid até 2030 após vitória na eleição do fim de semana, e seu primeiro ato foi anunciar a contratação de Mourinho.\nMourinho será incorporado ao Real no próximo dia 13 de julho, quando a equipe começa sua pré-temporada.\nSegundo o jornal espanhol As, Mourinho já entregou à direção uma lista com três reforços: o lateral esquerdo Gvardiol, do Manchester City, e os meio-campistas portugueses Mateus Fernandes e Bernardo Silva.