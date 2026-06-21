A 12ª edição do Rally Jalapão chegou ao fim neste sábado (20) com a consagração dos grandes campeões em Palmas. Após quatro etapas e mais de mil quilômetros percorridos — dos quais 792 km foram cronometrados —, Bruno Crivilin garantiu o título nas motos, a dupla Francesco Franciosi e Egon Parizzi venceu nos UTVs, enquanto Bia Figueiredo e Beco Andreotti levaram a melhor nos carros.\nA etapa final teve largada em São Félix do Tocantins e percorreu 255 km até a capital tocantinense. O trecho final contou com 189,49 km de especiais cronometradas, exigindo técnica e resistência dos competidores.\nParreira tem quadro pulmonar estável e sedação está sendo reduzida, diz hospital\nEm jogo de sete gols, Vila Nova vence o Náutico e assume liderança da Série B\nEspanha busca primeira vitória; veja os jogos da Copa do Mundo neste domingo