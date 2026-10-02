A quinta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 movimenta o futebol estadual na tarde deste sábado (3), com a realização simultânea de todas as quatro partidas às 16h.\nOs líderes Interporto e São José entram em campo focados em vitórias que possam encaminhar a classificação antecipada para as semifinais do torneio. Enquanto isso, Araguaia, Guaraí e Batalhão travam uma disputa direta para se consolidarem dentro do G-4.\nNa parte inferior da tabela de classificação, o Taquarussu busca aproximação com o pelotão da frente, enquanto União de Palmas e Paraíso jogam para somar seus primeiros pontos no certame.\nSeleção corta Raphinha após edema na coxa direita\nDe olho em vaga na Copa do Brasil Sub-20, União define logística para encarar a Tuna Luso\nCom 66 gols, Segunda Divisão Tocantinense supera edições inteiras e registra boa média de gols