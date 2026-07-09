A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) deu início ao cronograma para a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026. A competição, que marca o caminho de acesso à elite do futebol estadual, tem previsão de início para a segunda quinzena de agosto.\nOs clubes profissionais interessados em participar devem enviar a carta de adesão até as 18h do dia 27 de julho. Para garantir a inscrição, a FTF exige um rigoroso pacote documental. Além da carta de adesão, as agremiações precisam apresentar a ata de eleição da diretoria, estatuto atualizado, CNPJ ativo e todos os laudos técnicos dos estádios indicados para mando de campo. Conforme determina a Lei nº 10.671 (Estatuto do Torcedor), são obrigatórios pareceres da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e laudos de engenharia.