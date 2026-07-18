Lamine Yamal, 19, é a principal estrela da Espanha na Copa do Mundo 2026. Antes de se tornar um dos destaques do futebol mundial, porém, o atacante cresceu em uma família de imigrantes e teve a trajetória marcada pelo esforço dos pais. Mas quem são Mounir Nasraoui,38, e Sheila Ebana, 35, os pais do jogador que tenta levar a seleção espanhola ao título mundial?\nO pai de Yamal nasceu no Marrocos e chegou à Espanha ainda criança. A avó do jogador trabalhou em três empregos para juntar dinheiro e pagar a viagem do filho e da irmã dele. "Ela começou a trabalhar em três turnos para que meu pai pudesse vir, já que ele ficou em Marrocos. Quando minha avó juntou algum dinheiro, pagou uma mulher para trazer meu pai e sua irmã ainda pequenos para Barcelona", contou o atacante em um podcast.\nMounir se estabeleceu em Mataró, na Catalunha, e foi no bairro de Rocafonda que conheceu Sheila Ebana, mãe de Yamal. Nascida na Guiné Equatorial, ela também chegou à Espanha ainda criança. Os dois tiveram o filho quando eram jovens.