Thalita Tavares, conhecida como “Japinha”, marcou a cobertura esportiva do estado (Reprodução/Globo)\nThalita Tavares Caturelli Passoni ficou conhecida no Tocantins pela forma carismática de falar sobre esporte e pela presença marcante diante das câmeras e dos microfones. A jornalista, chamada carinhosamente de “Japinha” por colegas e pelo público, morreu aos 46 anos na madrugada desta quarta-feira (26), em Santa Catarina, onde morava com a família, após enfrentar um câncer.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, morre aos 46 anos em SC\nNatural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em abril de 2007 e começou a construir sua trajetória no jornalismo esportivo cobrindo campeonatos amadores e categorias de base. Com o tempo, passou a acompanhar as principais competições e decisões do futebol tocantinense.