O Brasil entra em campo na abertura da Copa do Mundo FIFA 2026 e será representado pelo goiano Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos. Natural de Teresina de Goiás, na região noroeste do estado, Wilton foi confirmado para apitar o jogo de abertura entre México e África do Sul nesta quinta-feira (11), a partir das 16h (de Brasília), na Cidade do México, pelo Grupo A. Veja quem é o árbitro goiano que faz sucesso nas redes com memes viralizados.\nWilton Pereira Sampaio vai apitar em uma Copa do Mundo pela segunda vez na carreira. Ele faz parte do quadro da FIFA desde 2013; participou da Copa de 2018, na Rússia, atuando no VAR, e, no Catar, em 2022, apitou quatro jogos: dois pela fase de grupos, um jogo de oitavas de final e um jogo das quartas de final.\nWilton chegou à Federação Goiana de Futebol (FGF) entre 2010 e 2011. Segundo o presidente da entidade, Ronei Ferreira de Freitas, desde os primeiros anos na arbitragem ele já demonstrava características que chamavam a atenção de quem acompanhava seu trabalho.