As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. Nesta terça-feira (7), Argentina e Suíça garantiram as duas últimas vagas na próxima fase do torneio e confirmaram o quarto e último confronto da antepenúltima fase do Mundial. As seleções se juntam a França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Inglaterra e Noruega na busca pelo título da competição.\nO último confronto foi demitido nesta terça-feira. Em partida épica, a Argentina bateu o Egito por 3 a 2 e avançou de fase.\nA seleção africana vencia por 2 a 0 e mostrava que suportaria a pressão argentina. Faltando 11 minutos para o fim do tempo regulamentar, o Egito sucumbiu e sofreu a virada por 3 a 2.\nO adversário será a Suíça, que no último jogo das oitavas de final bateu a Colômbia. Em jogo aberto, com chances para os dois gols, as seleções empataram sem gols no tempo regulamentar e prorrogação. Nos pênaltis, os suíços venceram por 4 a 3.