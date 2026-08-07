Com as classificações de Internacional e Vitória na noite de quinta-feira (6), sobre Corinthians e Athletico-PR, respectivamente, foram definidos os oito times que seguem para as quartas de final da Copa do Brasil.\nDo grupo, sete já conquistaram o título da competição ao menos uma vez, reunindo um total de 20 taças. O único que ainda não sagrou-se campeão é o Vitória, que ficou com o vice em 2010, contra o Santos de Neymar.\nO sorteio dos confrontos das quartas de final está programado para a próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas de ida e volta estão previstas para acontecer entre 26 de agosto e 3 de setembro.\nA CBF também anunciou na quinta-feira (6) que as partidas das quartas de final contarão com a tecnologia do impedimento semiautomático, que já passou a ser adotada no Campeonato Brasileiro.