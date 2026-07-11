A outra semifinal da Copa do Mundo de 2026 será definida neste sábado (11). Em Miami, Noruega e Inglaterra medirão forças a partir das 18 horas. Mais tarde, em Kansas City, Argentina e Suíça duelam na faixa das 22 horas. Os vencedores dessas partidas vão compor o outro lado do chaveamento antes da decisão do Mundial.\nO duelo entre Noruega e Inglaterra colocará frente a frente dois dos melhores centroavantes do planeta, Erling Haaland e Harry Kane. O norueguês balançou as redes sete vezes nesta Copa, e o inglês ostenta seis gols. Só no mata-mata, os dois jogadores fizeram três gols cada. Haaland marcou um contra a Costa do Marfim e dois sobre o Brasil, e Kane deixou dois contra RD Congo e outro diante do México.\nDeclaração de Jorge Jesus reacende polêmica com Neymar\nArgentina busca vaga na semifinal e Inglaterra encara a Noruega; veja onde assistir aos jogos na Copa do Mundo