A quarta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 movimenta os gramados do Estado na tarde deste sábado (26). Todas as quatro partidas da programação serão realizadas simultaneamente, com pontapé inicial marcado para as 16h.\nA rodada apresenta confrontos diretos entre os integrantes do G-4 que buscam consolidar suas posições na zona de classificação às semifinais, além de um embate direto entre Taquarussú e União de Palmas, agremiações que tentam somar os primeiros pontos no torneio estadual.\nSeleção repete problemas da Copa e só empata com Austrália no último lance\nInvicto, Interporto tem melhor início na Segunda Divisão desde o rebaixamento\nLula diz ter decidido acabar com as bets e afirma que futebol deverá se readaptar\nConfira a seguir a situação de cada equipe e os detalhes dos quatro jogos deste sábado: