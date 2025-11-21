Alvorada, União de Palmas, Guaraí e Palmas estão nas semifinais da Segunda Divisão 2025. O campeão e o vice garantem acesso à elite em 2026. Nesta fase se enfrentam Alvorada e Guaraí; e Palmas e União de Palmas. E o ge quer saber quais equipes conquistam o acesso? – vote aqui.\nPreocupado, Flamengo tenta blindar jovem vaiado em jogo contra o Fluminense\nCopa tem cabeças de chave definidos com Brasil e chance de grupo da morte\nOs jogos de ida serão realizados neste fim de semana. O Alvorada recebe o Guaraí no Elias Natan; já o Palmas visita o União de Palmas no Nilton Santos.\nOs jogos de ida serão neste sábado (22), às 16h. Os confrontos de volta serão no dia 29, às 15h45.