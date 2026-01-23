O volante Lucas Rodrigues, promessa do Goiás, revelou que tem recebido conselhos de companheiros para melhor adaptação ao time profissional e se vê mais maduro em seu segundo ano integrado à equipe principal do clube esmeraldino.\n“Estou treinando (no profissional) desde o ano passado. Peguei algumas viagens, participei de preleções e isso ajuda a pegar mais experiência. Hoje estou mais maduro. O Juninho e o Rafael Gava (não está mais no Goiás) me ajudaram muito com conselhos e isso me ajuda a deixar mais pronto para jogar agora”, comentou Lucas Rodrigues, que foi titular em todos os quatro jogos do Goiás em 2026.\nCria da base esmeraldina, Lucas Rodrigues chegou ao Goiás em 2022 e foi aprovado após 24 minutos no seu primeiro teste no clube esmeraldino. Ele tem contrato até o fim de 2028 com a equipe goiana e pela primeira vez tem sido escalado com regularidade sob o comando do técnico Daniel Paulista.