Após a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (23), pela última rodada do 1º turno da Série B, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, desabafou e disse que "a grande maioria da torcida do Atlético-GO abandonou o time". O dirigente falou em tom de cobrança aos torcedores, ressaltou que a equipe está a 2 pontos do G6 e que o "2º turno é muito promissor".\nO Atlético-GO encerrou o 1º turno da Série B com 28 pontos, em 8º lugar, a 2 pontos do Novorizontino, o 6º colocado.\nAdson Batista disse ainda que gostaria que a torcida do Atlético-GO se comportasse como a do Vila Nova.\nCom apenas quatro times garantidos, Segunda Divisão Tocantinense vive reta final de inscrições\nMozart enaltece pontuação do Goiás sob seu comando: 'Aproveitamento de campeão'\nVila Nova termina 1º turno da Série B com 2ª melhor campanha do clube nos pontos corridos