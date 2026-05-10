O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, valorizou a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, destacou a tradição do clube e afirmou que agora o time “entrou no campeonato”. Além disso, o dirigente também defendeu o treinador Eduardo Souza, que fez o time chegar à quinta partida sem perder na Série B.\n“Muito boa essa vitória, mostra que o Atlético-GO é um time que tem camisa, é grande e precisa ser respeitado, porque em alguns momentos nos sentimos menosprezados por algumas pessoas. Mas isso é o de menos, o Atlético-GO é um clube quase centenário e que tem muita tradição. Só time de tradição consegue, com dez jogadores, levar um resultado tão importante. Agora nós entramos no campeonato”, avaliou.\nNa noite deste sábado (9), na Arena Castelão, o Atlético-GO abriu o placar em gol de pênalti de Gustavo Coutinho, superou a expulsão do atacante Bruno José ainda no 1º tempo e conquistou os três pontos. Neste momento, a equipe está em 8º lugar na tabela da Segundona.