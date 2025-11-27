O presidente Samir Xaud, da CBF, rebateu a fala de Abel Ferreira dada nesta terça-feira (25) a respeito da arbitragem em jogos do Palmeiras. Na visão do treinador, "as coisas mudaram" após a vitória da equipe sobre o São Paulo, em outubro.\n"A gente vê que a cada rodada as falas mudam, as opiniões também. Quando há um erro que favorece, ninguém fala. Quando desfavorece, falam. É muito natural. Os erros acontecem e estamos trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também a arbitragem", disse Samir Xaud, durante Summit da CBF.\nCOMO FOI A FALA DE ABEL?\n"O que eu posso dizer é que, falando sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado (para o São Paulo), nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3 a 2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu", disse Abel Ferreira após a derrota por 3 a 2 contra o Grêmio.