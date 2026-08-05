O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, reuniu-se com dirigentes locais e integrantes da diretoria da Federação Tocantinense de Futebol (FTF) para alinhar ações de fomento ao esporte no estado. Durante o encontro, o dirigente assegurou que a entidade nacional apoiará a federação regional na viabilização de um projeto de naming rights para o Campeonato Tocantinense de 2027.\nNa reunião, a cúpula da CBF anunciou também a intenção de elaborar um plano estratégico voltado ao desenvolvimento e fortalecimento do futebol no Tocantins.\nAtlético-GO acerta contratação de lateral que foi campeão da Série B pelo Botafogo\nGoiás sofre transfer ban por dívida com clube da Bélgica e fica impedido de registrar jogadores\nCopão Tocantins: veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final