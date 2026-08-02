O leilão beneficente do Instituto Neymar pode tirar o atacante do confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (4), contra o Remo, no Mangueirão.\nO evento está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta segunda-feira (3), em São Paulo, e o camisa 10, assim como fez nas cinco edições anteriores, deve participar pessoalmente. Se a presença for confirmada, Neymar não viajará com a delegação.\nRelembre as campanhas dos times confirmados na Segunda Divisão Tocantinense\nSantos só empata com Remo em noite apagada de Neymar, Gabigol e Rollheiser\nApostas de Ancelotti para 2030 buscam consolidação na Europa\nDe acordo com a programação do Santos, o elenco embarca para Belém às 15 horas de segunda-feira e chega à capital paraense no início da noite, justamente no horário em que o evento do atacante terá início.