Hecton Alves era preparador físico do Águia de Marabá, casado e tinha dois filhos. (Reprodução/Redes sociais de Hecton Alves)\nO preparador físico do Águia de Marabá Futebol Clube, Hecton Alves Lima, de 33 anos, que morreu em um acidente na BR-153 envolvendo o ônibus em que ele estava e um caminhão, era casado e pai de duas crianças, uma menina de 10 anos e um menino pequeno. Nas redes sociais, Hecton compartilhava momentos com a família e sua paixão pelo time do Flamengo. Ele também gostava e correr, disse um amigo.\nAtuante na equipe do sub-20, Hecton regressava de São Paulo para Marabá (PA) após a eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Nas redes sociais, o treinador fez um post horas antes do acidente em que falava sobre a trajetória do time.\nSaímos da competição, mas não saímos derrotados. O placar diz uma coisa, mas a nossa trajetória diz outra. Cabeça erguida e orgulho de ser Águia de Marabá”, escreveu na legenda.