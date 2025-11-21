O Flamengo tenta blindar o zagueiro João Victor, que foi vaiado pela torcida no Maracanã e substituído por Filipe Luís no intervalo da derrota por 2 a 1 contra o Fluminense.\nHORA DE SEGURAR\nElenco e comissão técnica reafirmaram a confiança a João Victor no vestiário. O UOL apurou que a conversa teve tom acolhedor, especialmente de Danilo, um dos mais experientes do elenco.\nA jovem promessa sentiu os erros em sequência e cedeu à pressão no Maracanã. Vaiado, não conseguiu desempenhar a função por conta da parte mental.\nA preocupação do Flamengo está justamente na pressão da torcida, que recaiu sobre João Victor. Com as voltas de Ortiz e Danilo, o jovem defensor jogará muito pouco nos últimos compromissos de 2025.\nAs chances de retorno ao time titular são remotas, a menos que dois dos três veteranos que dominam a posição se machuquem ou cumpram suspensão.