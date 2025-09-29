Acelino Freitas, o Popó, afirmou que precisará passar por uma cirurgia após a luta contra Wanderlei Silva e a briga generalizada entre membros das duas equipes no último sábado (27).\nEstou internado no hospital, em observação. Amanhã [terça-feira] faço uma cirurgia", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais, sem detalhar as razões ou qual será o procedimento cirúrgico a que será submetido. "Estou bem, muito bem, mas infelizmente vou ter que fazer a cirurgia", afirmou.\nPopó e Wanderlei Silva participavam de evento patrocinado pela marca de cervejas Spaten e deveriam competir por até oito rounds. O embate foi encerrado no quarto round, quando Wanderlei, ex-lutador do Pride, foi punido com um terceiro ponto por tentar atingir o adversário com cabeçadas.\nImediatamente após o gongo, as equipes dos dois combatentes subiram no ringue e, na sequência, se lançaram em uma confusão ainda mais violenta, em que Wanderlei acabou nocauteado.