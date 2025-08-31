O australiano Oscar Piastri deu um passo importante, neste domingo (31), na luta pelo título da F1. Ele triunfou no GP da Holanda, no circuito de Park Zandvort, e abriu vantagem no Mundial de pilotos sobre seu companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, que teve problemas mecânicos e abandonou a prova.\nA McLaren está bem acima das concorrentes na temporada 2025, e a disputa pelo título é monopolizada por seus corredores. Piastri chegou à Holanda com nove pontos de frente e levou essa diferença a 34: 309 a 275.\nO terceiro colocado no Mundial é o holandês Max Verstappen, agora com 205. O atual tetracampeão ficou em segundo lugar e disse ter feito "o que foi possível" com sua Red Bull, de desempenho inferior ao das McLaren.\nQuem fez mais festa no pódio foi o francês Isack Hadjar, da Racing Bulls. Estreante na F1 na temporada, o jovem de 20 anos ficou entre os três pela primeira vez. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, após uma série de bons resultados, teve de se contentar com o 15º lugar.