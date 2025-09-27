Pedro Queirolo e Lauro Sobreira confirmaram o bicampeonato Brasileiro de Rally Raid Rally e do Series Sertões Tocantins, neste sábado. A dupla venceu na categoria Ultimate Brasil, com o Buggy Giaffone V8 #304 da equipe RMattheis.\nOs títulos somam às vitórias deste ano: Rally Tocantins e Sertões 2025. A dupla cravou uma campanha brilhante, coroada com os dois títulos nacionais mais importantes da temporada.\nO Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2025 passou por seis etapas. A jornada começou com o tradicional Rally Barretos; seguiu para o Nordeste no Rally RN 1500; depois encarou a poeira mineira no Rally Minas Brasil, em Araxá; atravessou os areiões do Rally Jalapão, no Tocantins; percorreu cinco estados no Sertões — Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. O calendário nacional foi finalizado no Tocantins.