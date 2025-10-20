O Flamengo contou com o protagonismo de Pedro para vencer o Palmeiras neste domingo (19), por 3 a 2, no Maracanã, e acirrar a disputa pelo título na reta final do Campeonato Brasileiro. As duas equipes agora somam 61 pontos, com 28 das 38 rodadas disputadas.\nDono do melhor ataque da competição - 52 gols -, o time rubro-negro viu seu camisa 9 marcar um gol, dar uma assistência e sofrer o pênalti que ajudou a construir o resultado. Arrascaeta e Jorginho também balançaram as redes. Vitor Roque descontou para o time paulista, que segue na liderança por ter mais vitórias (19 a 18).\nNesta edição do torneio, o Flamengo liderou 16 das 28 rodadas e perdeu a ponta na 27ª, justamente para o Palmeiras.\nA vitória deste domingo ampliou o bom retrospecto recente do clube carioca no confronto. Nos últimos dez duelos, foram quatro vitórias do Flamengo, quatro empates e apenas duas vitórias do Palmeiras. Em 2025, os rivais se enfrentaram duas vezes - e o time da Gávea venceu ambas. No primeiro turno, em São Paulo, o placar foi 2 a 0.