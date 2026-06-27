Carlos Alberto Parreira, 83, teve uma piora em sua condição clínica e voltou a respirar com o auxílio de aparelhos, informou em nota o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.\nInternado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 16 de junho por inflamação pulmonar, o ex-treinador será submetido a uma cirurgia no final da tarde deste sábado (27).\nCarlos Alberto Parreira apresentou complicações clínicas e será submetido a um processo cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27)", diz o hospital. "Ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos", completa.\nNão há previsão de alta da UTI.\nEm 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.\nParreira tem quadro pulmonar estável e sedação está sendo reduzida, diz hospital