O quadro pulmonar de Carlos Alberto Parreira, 83 anos, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, está estável e a sedação do ex-técnico da seleção brasileira está sendo gradualmente reduzida.\nSegundo o boletim divulgado pelo hospital neste sábado (20), Parreira ainda respira com auxílio de aparelhos e precisa de cuidados intensivos.\nCom inflamação pulmonar, o ex-treinador permanece sedado e não tem previsão de alta.\nEm 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.\n'É algo difícil de explicar', diz Scaloni sobre desempenho de Messi na Copa\nAncelotti diz que Neymar estará à disposição da seleção contra a Escócia\nCom dois gols de Matheus Cunha, Brasil goleia o Haiti e assume a liderança do Grupo C