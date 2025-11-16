O paratleta Jeverson Dantas, de Araguaína, conquistou o título de campeão mundial profissional de parajiu-jitsu. A vitória em Abu Dhabi coroa um mês de grandes resultados para o paratleta.\nA competição ocorreu na última quinta-feira (13), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O atleta, que competiu na categoria k1, fez uma declaração após a conquista, divulgada pela Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), quando agradeceu o suporte recebido.\nLateral revela clima de Libertadores na seleção e diz: 'Flamengo é maioria'\nÁrbitra leva soco no rosto após expulsão em torneio: "Meu psicológico está fragilizado"\nFinais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático\nÉ com imensa gratidão e orgulho que anuncio esta vitória. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento ao Governo do Tocantins e à Secretaria dos Esportes e Juventude, por todo o apoio. Esse suporte foi crucial para que eu pudesse representar nossa cidade e o nosso estado no cenário internacional", destacou.