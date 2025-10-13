Paraíso EC e União de Palmas venceram seus compromissos na 2ª rodada do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão. O duelo entre Interporto e Alvorada ficou no empate sem gols. Já o Araguaia e Taquarussú seguem sem vencer na competição. Os jogos foram realizados no sábado (11) e domingo (12).\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Veja a tabela de classificação dos times após rodada da Segunda Divisão Tocantinense\nEm seus domínios, o Paraíso venceu por 3 a 1 o Araguaia, e está na vice-liderança do Grupo B. O União de Palmas superou o Taquarussú por 3 a 1 na estreia da equipe. No estádio General Sampaio, o Interporto e Alvorada ficaram no 0 a 0. O time de Porto Nacional segue na liderança do Grupo A.\nSTJD revoga rebaixamento de campeão Tocantinense e decide refazer apenas uma semifinal\nTocantins EC abandona divisão de acesso; federação mantém tabela