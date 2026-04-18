O Paraíso ficou no empate em 1 a 1 com o Remo na tarde deste sábado (18), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. O confronto, realizado no Estádio Antônio Damião, em Paraíso do Tocantins, foi marcado pelo equilíbrio e por uma expulsão que mudou o panorama do jogo ainda na primeira etapa.\nA equipe tocantinense apresentou um melhor volume de jogo no início da partida e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. A jogadora Darlete arriscou um chute de fora da área e contou com uma falha da goleira Brigite para colocar as donas da casa em vantagem.\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2\nOscar Schmidt morreu de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo neste domingo pela Série D