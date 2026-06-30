O Paraguai venceu a Alemanha nos pênaltis e acabou com o sonho do pentacampeonato dos alemães. A partida, que terminou em 1 a 1, foi disputada na noite desta segunda-feira (19), em Boston, fase dos 32 da Copa do Mundo.\nAgora, a seleção aguarda o vencedor da partida entre França e Suécia, que será disputado nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). O jogo das oitavas será no sábado (4), às 18h.\nAncelotti exalta melhora da seleção brasileira, mas prega cautela: "Pé no chão"\n'Sou, com honra, parte deste país', diz Ancelotti sobre cantar hino do Brasil\nMarquinhos destaca protagonismo de Vini Jr e projeta mata-mata: 'Cada jogo será uma final'\nOs pênaltis terminaram em 4 a 3.\nO goleiro Orlando Gill, herói do jogo, defendeu as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade - já Jonathan Tah mandou para longe. Neuer, o de Balbuena - Sanabria desperdiçou.