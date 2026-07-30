A queda da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo, na visão da população brasileira, respingou mais nos jogadores do que no treinador Carlo Ancelotti ou nos dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). É o que mostra Pesquisa Datafolha realizada pouco após o término da competição na América do Norte.\nOs atletas foram apontados por 47% dos entrevistados como os principais responsáveis pela eliminação. A comissão técnica foi mencionada como grande culpada por 22%, e outros 18% apontaram o dedo para os cartolas.\nO levantamento foi feito nos dias 22 e 23 de julho. Foram ouvidas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios das cinco regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.\nCBF confirma amistosos contra Austrália e Índia na 1ª data Fifa pós-Copa